Superbonus | pressing parlamentari su Giorgetti per modifica decreto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Forza Italia: "Speriamo migliorie in Parlamento". Appello di Biondi e Marsilio: "Mantenere incentivi per zone terremotate" Dagli immobili appartenenti alle onlus agli edifici da ricostruire nelle zone terremotate. L'arrivo di Giancarloalla Camera - dove si è svolto il question time del Pd sul caso Agi - è stata l'occasione, per alcunidel