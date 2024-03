Superbonus | cittadini chiedono risarcimenti | Codici a Notizie com | “Provvedimento balordo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chi si è trovato con lavori a metà, chi non li ha nemmeno visti iniziare, passando per le piccole imprese rimaste senza pagamenti. Moltissimisi trovano ad affrontare le conseguenze del. Per Ivano Giacomelli, segretario nazionale di, dalle testimonianze emerge “un vero e proprio incubo”. L’associazione dei consumatori sta raccogliendo tantissime istanze di chi ora esige un risarcimento per danni: “L’incentivo tanto pubblicizzato ha messo in seria difficoltà molti, costretti a sacrifici economici per completare opere che non avrebbero dovuto prevedere alcun esborso. Parliamo di danni pesanti”, che come detto, vedono tra le vittime anche le piccole imprese. (Ansa Foto) –.comIeri, martedì 26 marzo, a sorpresa il Consiglio dei ministri ha approvato un ...