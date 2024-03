Superbonus aree sisma | il Lazio guidato dal centrodestra chiede “un passo indietro” a Meloni | “Non abbondare quei borghi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Regionelancia un appello alla premier Giorgiando “un” sulla decisione di cancellare i benefici del “contributo rafforzato” previsto con ilanche per lecolpite dal. A spingere per una retromarcia su questo aspetto della norma tanto attaccata dal governo diè proprio un governatore di: quel Francesco Rocca eletto un anno fa alla guida dele fedelissimo della stessa premier, che lo ha voluto come candidato della coalizione. “Dopo un confronto con il commissario straordinario del governo, Guido Castelli, chiediamo unal Consiglio dei ...