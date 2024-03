Superbonus addio | che cosa cambia con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildeidi ieri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, haun(non previsto nell’odg ufficiale) che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento, ha spiegato Palazzo Chigi, si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’Istat, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022. Ilprevede, tra l’altro: l’eliminazione, per gli ...