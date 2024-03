Summertime Choir | l’evento per celebrare gli oltre trent’anni di donazioni di fegato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) .insieme all’Associazione “30 nodi per ildidie 2500 interventi chirurgici pioneristici di cura appassionata e strenua dei pazienti con malattie terminali e tumori del. Sono questi i risultati che verranno celebrati mercoledì 3 aprile alle 21.00, al Gran Teatro Geox di Padova in occasione del concerto dedicato ai donatori d’organi ed alle loro famiglie, che hanno permesso di salvare tante e tante vite, bambini e adulti di tutte le età, altrimenti senza speranza., organizzato daldi Padova e da “30 nodi per il”, Associazione no profit a sostegno dei malati die della ricerca sulle ...