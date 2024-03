Sulla maglia del Napoli contro l’Atalanta non ci sarà la patch “Keep racism out”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilnon metterà laout”nuovanella partita. Lafa riferimento all’omonima campagna antirazzismo promossa dalla Lega Serie A. Ad annunciarlo è stato Tommaso Bianchini, responsabile marketing del club azzurro, in occasione della presentazione dellaspeciale che ilindosserà alla ripresa del campionato, casacca celebrativa della partnership con il main sponsor Msc Crociere: «Ilha comunicato che qualsiasi iniziativail razzismofatta dalstesso direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti ...

