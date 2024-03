Su Rai 1 una fiction su Giacomo Leopardi | “Un progetto ambizioso e rigoroso | il poeta non era solo malinconico | ma pieno di vitalità e di amore per la vita”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le riprese dellae amori del" di Sergio Rubini sono terminate. La miniserie, in onda su Rai1, racconterà ladel grande, noncome letterato ma anche come uomo, filosofo e pensatore politico. L'articolo .

Un operai o nel Bresciano ha portato al lavoro un dolce fatto da lui aromatizzato alla marijuana e lo ha offerto ai colleghi. Probabilmente, però, ha sbagliato le dosi e in 4 sono rimasti ... (fanpage)

Roma, 27 marzo 2024 - Il Pentagono è pronto a difendere i confini della Nato. Mentre la Guerra in Ucraina non conosce sosta il rischio escalation aumenta, complice la postura aggressiva della Russia ... (quotidiano)

Roma, 27 mar. (askanews) – Sarà disponibile dal 2 aprile , Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in esclusiva su RaiPlay la nuova serie live action targata BBC “Una specie di ... (ildenaro)

Anche la Campania firma "No Women No Panel" - La Presidente Rai, Marinella Soldi, sottoscrive il nuovo protocollo d'intesa a Napoli ...rai

No Women No Panel, Soldi sigla il protocollo a Napoli - La Rai deve rendere questo racconto sempre più completo ... ha ricordato che "la valorizzazione dei talenti e delle competenze delle donne è da sempre una priorità dell'ateneo". Succeduto a due donne, ...ansa

De Luca sulle pari opportunità: «In Campania stanziati 200 milioni per le donne» - «Il Pnrr è una grande opportunità, ma nessuno sottolinea che il terzo obiettivo è la risoluzione del divario di genere. E in Campania in particolare, dove abbiamo ...ilmattino