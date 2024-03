Sturno piange Michele | morto il 23enne dopo lo scoppio della bombola

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStornola scomparsa di. Ilrimasto ustionatol’esplosione di unanella comunità irpina. Ill’episodio di qualche settimana fa, era stato trasportato in eliambulanza al Cardarelli di Napoli. “Povero figlio – si legge sui social -Che tu possa trovare la tua pace nel Cielo immenso ed infinito. Eri solo una piccola stella che cercava il posto dove risplendere”. Dolore e cordoglio nel piccolo comune irpino. “Siamo distrutti, miil cuore per questa tragedia che ci lascia tutti in lacrime”, commenta il sindaco Vito Di Leo. L’Irpinia prega per la vita di, ustioni sul 60% del corpo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sturno, Michele non ce l'ha fatta: muore a 23 anni dopo dieci giorni di agonia: ... 23enne di Sturno , rimasto vittima di una violenta esplosione avvenuta in casa sua. Dolore e cordoglio nel piccolo comune irpino. 'Siamo distrutti, mi piange il cuore per questa tragedia che ci ...

Sturno, Michele non ce l'ha fatta: muore a 23 anni dopo dieci giorni di agonia: ... 23enne di Sturno , rimasto vittima di una violenta esplosione avvenuta in casa sua. Dolore e cordoglio nel piccolo comune irpino. 'Siamo distrutti, mi piange il cuore per questa tragedia che ci ...