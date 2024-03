Studio Gb | ' milioni di posti a rischio con l' ascesa dell' IA'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lo sviluppo'intelligenza artificiale potrebbe minacciare in futuro fino a 8didi lavoro nel Regno Unito se non vengono introdotte misure dal governo per evitare una "apocalisse" occupazionale. Aci sono diverse tipologie di impiego, poco ma anche altamente qualificate, dal lavoro di segreteria alla gestione dei dati fino alla grafica, che potrebbero essere sostituite un giorno dagli algoritmi, secondo uno'Institute for Public Policy Research (Ippr). "L'intelligenza artificiale generativa potrebbe portare a enormi sconvolgimenti nel mercato del lavoro", ha affermato il curatore del rapporto, Carsten Jung, ma allo stesso tempo "stimolare la crescita economica". Analizzando 22.000 attività riguardanti ogni tipologia di lavoro, il think tank ha ...