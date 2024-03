Studente dice di essere gay e la famiglia lo caccia di casa Sarà ospitato dal suo insegnante fino alla maturità

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Figli gay qui non li vogliamo. Questo hanno risposto i genitori di unodi 18 anni, che deve affrontare la, quando il figlio ha dichiarato la propria omosessualità. Coming out che lo ha portato fuori di, con i genitori che non ne vogliono sentire. L'articolo .