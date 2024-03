‘Striscia la Notizia’ | Luca Abete | La “spaccata” motorizzata | furti fuori controllo ad Arzano

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete ... (tutto.tv)

Questa sera a Striscia la notizia, in onda Canale 5, ore 20:35, va in onda l’inchiesta di Luca Abete sui “furti con spaccata” fuori controllo ad Arzano (in provincia di Napoli), metodo che consiste ... (metropolitanmagazine)