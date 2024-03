Strage Palermo | nuovo interrogatorio figlia 17enne | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Non solo avrebbe confermato di avere partecipato allafamiliare nella villetta dell'orrore di Altavilla Milicia nel palermitano, ma la ragazzascampata a febbraio al massacro della sua famiglia, durante l'interrogatoro di oggi, come apprende l'Adnkronos, avrebbe aggiunto anche ulteriori particolari, dando nuovi contributi all'inchiesta. L'si è tenuto nell'Istituto di detenzione minorile Malaspina di. In carcere anche il padre, Giovanni Barreca, e una coppia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che avrebbero organizzato la. E' la seconda volta che la giovane viene sentita dalla Procuratrice dei minori, Claudia Caramanna, alla luce dei riscontri investigativi ottenuti dai Carabinieri nel corso delle indagini. La ...