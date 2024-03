Strage in famiglia | 19enne italo-tedesco uccide il fratello e i genitori

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un tragico evento ha sconvolto la tranquilla comunità di Hohentengen, nel Baden-Württemberg, in Germania, dove un ragazzo di 19 anni, possedendo la doppia cittadinanza italiana e tedesca, è accusato di aver brutalmente assassinato i suoie ilmaggiore, lasciando inoltre la sorella gravemente ferita. Le vittime,di 58 e 61 anni e ildi 34, avevano radici in Silius e Ballao, piccoli comuni del Cagliaritano, in Sardegna. Arresto senza resistenza Il giovane, secondo le autorità locali, è stato arrestato senza mostrare resistenza. Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen, ha confermato che al ragazzo sono stati imputati tre capi d’accusa per omicidio e uno per tentato omicidio. Il movente dell’atroce gesto è ancora sotto indagine e al momento non sono state fornite ...

