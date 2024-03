Strage di piazza della Loggia | Manlio Milani | “Un processo di disumanizzazione”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamo. A 50 anni dalladi, il Centro di PromozioneLegalità invita ad una mattinata di riflessione sui fatti avvenuti il 28 maggio 1974 a Brescia, quando una bomba nascosta in un cestino portarifiuti fu fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione antifascista, provocando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Il 26 marzo alle 11 si sono riuniti nell’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni di Bergamo i ragazzi del Liceo Scientifico Mascheroni per assistere alla testimonianza di, sopravvissuto alla. “Abbiamo il privilegio di ascoltare il racconto di, testimone e sopravvissuto alladi...

Potrebbero essere sei magistrati della task force "flessibile" assegnati al distretto di Corte di appello di Brescia - in base al decreto ministeriale del 23 marzo 2022- a salvare il processo per la ... (ilgiorno)

Codice della strada, via libera della Camera con 163 sì - Per questo continueremo a batterci in Senato e sul territorio per modificare quello che movimenti e comitati che stanno scendendo in piazza in tutta Italia stanno chiamando codice della Strage". Il ...adnkronos

11 canzoni su Bologna. Le migliori, da Guccini a Cremonini - Canzoni su Bologna, le più belle da ascoltare. Fra pop, rap e brani in dialetto, ecco i successi dedicati alla città delle due torri.donnesulweb

Bombardieri: “Restituire dignità ai lavoratori. Il salario minimo è la priorità” - Parla il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: "Rinnovare i contratti per combattere il working poor".lanotiziagiornale