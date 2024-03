Strage di Altavilla Milicia | la 17enne rivela altri terribili dettagli sulle torture E arriva l’ok alla sepoltura dei fratelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Mentre si apprende che saranno seppelliti domani i dueni dellauccisi con la mamma nelladidurante i riti di esorcismo, la sorella e figlia delle vittime torna a parlare. E a rinnovare l’orrore che si è consumato in quella villetta, teatro di uno scempio efferato. Lanon solo avrebbe confermato di avere partecipatofamiliare in quella casa divenuto la scena di un crimine agghiacciante che ha sconvolto la comunità di(Palermo) e un intero Paese, ma la ragazza scampata a febbraio al massacro dei suoi congiunti, durante l’interrogatorio di oggi, come apprende l’Adnkronos, avrebbe aggiunto anche ulteriori particolari, dando nuovi contributi ...