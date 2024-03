Strage al Crocus | quante sono davvero le vittime? Fonti russe | «95 persone ancora disperse» Così il bilancio può salire a 235 morti

(Di mercoledì 27 marzo 2024)mortenell’attacco terroristico alCity Hall di Mosca di venerdì scorso? A cinque giorni dalla, la domanda restasenza risposta. Anzi, il mistero pare infittirsi. Ufficialmente le autoritàparlano di 140accertate – si ritiene che la maggior parte di loro sia morta a causa dell’inalazione di fumi tossici dopo che i terroristi hanno dato a fuoco al teatro. Soltanto 84 dei cadaveristati in realtà sin qui identificati con certezza. Ma la disperazione di intere famiglie moscovite senza più notizie dei loro cari potrebbe indicare una magnitudinepiù ampia della tragedia. Nelle scorse ore infatti Baza, un canale Telegram noto per ...

La Corte di Mosca che si occupa della strage di venerdì scorso al Crocus City Hall ha tramutato in arresto il fermo di un ottavo sospettato nell’attacco. Si tratta di Alisher Kasimov: originario ... (open.online)

Isis o Ucraina? La domanda sulla matrice della strage al Crocus City Hall di Mosca di venerdì scorso suona surreale in Occidente, considerate le esplicite e ripetute rivendicazioni del gruppo ... (open.online)

Fumo di Mosca. I due "indizi" in mano a Putin: Kiev non ha condannato e l'Isis da solo non poteva farcela - Nel percorso che porterà la Russia ad accusare ufficialmente l'Ucraina della Strage alla Crocus City Hall di Mosca, oggi è il giorno di Maria Zakharova, la famigerata portavoce del ministero degli ...huffingtonpost

Ucraina Russia, una Pussy Riot condannata a sei anni per un tweet sulla guerra. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, una Pussy Riot condannata a sei anni per un tweet sulla guerra. DIRETTA ...tg24.sky

Strage di Mosca, i Picnic tornano sul palco: un minuto di silenzio e ricavato devoluto ai famigliari delle vittime - Tornano sul palco i Picnic ma prima dell'esibizione hanno dedicato un momento di silenzio alle vittime dell' attacco terroristico al Crocus city hall di Mosca. Come si vede nel video che circola sui c ...tg.la7