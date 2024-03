Strage a Mosca? Sono stati i russi | il video che lo dimostra | l' ultima teoria | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sul grave attentato alla sala concerti nella periferia dile teorie sul web si moltiplicano. Se da una parte c'è l'Isis che ha rivendicato laal Crocus City Hall e dall'altra c'è il presidente russo Vladimir Putin che invece accusa Ucraina e Occidente, nel frattempo trova spazio anche l'ipotesi secondo cui i responsabili del massacro sarebberoproprio i. A diffondere questo pensiero moltissimi account sia sulla piattaforma X (ex Twitter) sia su Telegram. A far nascere dei dubbi sarebbe stato soprattutto un, nel quale si vedono alcuni uomini apparentemente sospetti. Proprio loro hanno fatto pensare a un coinvolgimento del servizio di intelligence russo FSB. Per ora, comunque, si tratta solo di voci. La, nonostante il filmato diventato virale, non ...