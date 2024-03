(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha bloccato i lavori per l’operadel, ladi. L’authority, infatti, ha deciso dipare i lavori per “violazione” delle regole, portando a contestare all’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale “sette” che non possono essere ignorati. L’anticorruzione ha quindi fermato tutto, col progetto che vale oltre 1,3 miliardi di euro.didall’L’opera, che come detto è la punta di diamante del, dovrà essere fermata. L’, infatti, ha deciso di bocciare i lavori per ladi ...

Stop Anac alla diga di Genova, simbolo del Pnrr: rilevati profili critici - L’anticorruzione ha quindi fermato tutto, col progetto che vale oltre 1,3 miliardi di euro. Stop alla diga di Genova dall’Anac L’opera, che come detto è la punta di diamante del Pnrr, dovrà essere ...quifinanza

Anac, Stop ai lavori per la diga di Genova: individuati sette "profili critici" - Il progetto che vale 1,3 miliardi di euro ed è “punta di diamante” del Pnrr, è stato frenato dall’Autorità nazionale anticorruzione che ha individuato “sette profili critici”. Le contestazioni, nello ...tg24.sky

Stop alla diga dall’Anac, Toti: “Ennesima opera strategica contestata per vizio di forma e non di sostanza” - “Ancora una volta un’opera fondamentale per Genova, per la Liguria ma anche per tutto il Paese viene contestata per un vizio di forma e non di sostanza. Se qualche pubblico funzionario ha scelto la vi ...genova3000