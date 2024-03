Stop al Superbonus anche per i terremotati “Promesse non mantenute”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Macerata, 27 marzo 2024 – Revocate le residue fattispecie per le quali risultava ancora vigente parte diedilizio, nelle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, nell'area del Centro Italia colpita dal sisma del 2016. Lo fa sapere la Cna di Macerata, che “esprime forte disappunto nei confronti del decreto di ieri del governo”. Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli si dice sorpreso: "I decisori politici, ad ogni livello, ci avevano sempre rassicurato che il cratere sismico sarebbe stato tutelato. Questo provvedimento ha eliminato, invece, le residue fattispecie che consentivano l'utilizzo delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali. Ciò avrà gravi conseguenze per la ricostruzione post-sisma, per le imprese del comparto edile e per l'intera comunità del centro Italia colpita dal sisma ...