Stone Cold | “La storyline dell’investitore misterioso fu uno schifo totale | la peggiore di tutte”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) ‘’ Steve Austin è stato forse il più grande wrestler dell’Attitude Era, detenendo il WWF Championship in diverse occasioni e vincendo il titolo a WrestleMania in tre diverse circostanze. Nel 1999, però, la sua carriera e i suoi numerosi infortuni si fecero sentire e si rese necessario un periodo di pausa dalla promotion per riprendersi. In uno dei più famosi angle, fu investito da unassalitore alle Survivor Series 1999. In una recente edizione del suoPodcast, Austin ha ricordato la vicenda. Le sue parole “Io che vengo colpito da un’auto del cavolo! È stata lain cui sia mai stato coinvolto. Purtroppo, dovevamo trovare un modo per togliermi di mezzo”. Austin ha aggiunto che, anche se dovette sottoporsi a ...

L’Hall of Famer della WWE “Stone Cold” Steve Austin è tornato a sorpresa sul ring a WrestleMania 38 per un match contro Kevin Owens, interrompendo il suo ritiro. Da allora, però, non ha più ... (zonawrestling)

È stato un finale di Raw che ha fatto parlare moltissimo, (ovviamente in positivo), un finale come non si vedevano da tempo, tanto da definirlo “vecchio stile” e un finale che ha arricchito ... (zonawrestling)

WWE: The Rock pesta Cody Rhodes e sullo sfondo ci sono John Cena e Stone Cold Steve Austin, coincidenza o no - È stato un finale di Raw che ha fatto parlare moltissimo, (ovviamente in positivo), un finale come non si vedevano da tempo, tanto da definirlo "vecchio stile" e un finale che ha arricchito questa Roa ...zonawrestling

WWE: Sorprese a WrestleMania 40, le ultime su Steve Austin, The Undertaker e John Cena - La WWE vuole mettere in scena una grandissima WrestleMania 40, ci sono speranze di vedere Steve Austin, The Undertaker e John Cenaspaziowrestling

WWE, The Rock protagonista a WrestleMania XL - WrestleMania XL, lo show più atteso dell’anno, previsto per le notti italiane del 6 e del 7 aprile, direttamente dal Lincoln Financial Field.milanosportiva