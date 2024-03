(Di mercoledì 27 marzo 2024) Se la protagonista è una donzella di grazia infinita, laè sempre più che gradita:sta per concederci un giro di prova Trattandosi di una delle esclusive PS5 più entusiasmanti dell’anno, l’action stilosoè nel radar di molti fan della piattaforma Sony, i quali avranno ben presto un assaggio delle avventure di Eve con una. Lo ha rivelato il team di sviluppo Shift Up con il trailer che vedete qui sotto, e potete scommettere che i salvataggi saranno trasferibili al gioco completo quando uscirà il 26 aprile. Se volete prendervi una pausa da Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin o da Dragon’s Dogma 2 (in quest’ultimo caso, con buona pace del borsellino), questa è la settimana giusta per concedervi una variazione sul tema. Vi lasciamo in ...

Stellar Blade: in arrivo una demo per l’atteso titolo - Se la protagonista è una donzella di grazia infinita, la demo è sempre più che gradita: Stellar Blade sta per concederci un giro di prova.tuttotek

What was Aaron Pierre's character in Marvel's Blade Rumors and possible theories explained - Aaron Pierre, known for his work in The Underground Railroad, was previously a part of the star cast of Marvel's upcoming film, Blade.msn

The PS5 Exclusive Stellar Blade Will Officially Drop Its Demo This Friday After A Premature Leak - Shift Up and Sony Interactive Entertainment have revealed that the Stellar Blade will formally drop on March 29th, after the demo's untimely leak earlier this month.comicbookmovie