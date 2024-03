Stellantis taglia altri 1 087 posti | ancora uscite incentivate dagli stabilimenti italiani | ma Fiom non firma l’accordo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il piano svuotadinon si ferma. Dopo le oltre 2.500tra Mirafiori, Cassino e Pratola Serra, annunciate martedì 26 marzo, il giorno dopo tocca aglicentri di produzione del gruppo automobilistico in tutta Italia fare i conti con 1.087 nuovi tagli al personale, per un totale di 3.597 esuberi in 24 ore. Un ridimensionamento previsto dalquadro tra la multinazionale e i sindacati, che non è stato peròto dalla. “È sempre più evidente il piano di dismissione industriale didall’Italia, mascherato dall’esigenza di far fronte alla transizione” ha commentato Samuele Lodi, segretario nazionale-Cgil e responsabile settore Mobilità. Il piano ...