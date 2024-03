Stellantis inizia la ritirata dall' Italia | raffica di esuberi che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La sensazione è quella che lo smantellamento sia cominciato. E che le parole, decisamente ambigue e fumose di Carlos Tavares, gran capo di, altro non siano che una specie di messaggio subliminale al governo: ladel costruttore di auto, l'unico rimasto a produrre incon un marchiono, Fiat, è cominciata. Gli indizi ci sono tutti, le prove no. Non ancora, almeno. La certezza è che la casa automobilistica con baricentro francese e sede legale in Olanda taglia ancora in. Oltre 2.500, destinati ad aumentare quanto l'azienda si pronuncerà sugli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Melfi. In altri termini, un piano per spegnere il lavoro, come lo ha definito la Fiom, rilanciando l'appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché ...