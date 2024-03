Stasera in tv | Joker su Italia 1 e l’immondizia di Gotham City

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)su1 va in onda il film ““. Un capolavoro che si è inserito nel panorama cinematografico già dal 2019 e che continua a riscuotere successo e a essere ancora ammirato da tutti. Interpretazione incredibile di “Joaquin Phoenix” nei panni del pagliaccio sorridente e di “Robert De Niro” nelle vesti di “Murray Franklin“. Ma il merito è soltanto del protagonista senza il quale questa pellicola non si reggerebbe. “Todd Phillips” ha trasformato il personaggio più temuto dei fumetti in un buono bisognoso di comprensione e amore vero. Trama breve: dal buono Arthur Fleck alla mente criminale diIl film si costruisce sull’evoluzione di “Arthur Fleck“, un comico fallito nella rincorsa verso il suo sogno. Fa pubblicità per strada travestito da clown per guadagnare qualche soldo. È emarginato dalla ...