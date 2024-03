Spostamento a nord dei vigneti di Barolo? Fontanafredda dice no e risponde piantando un bosco di 150 piante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) No allodei, sì ai boschi a sud. Nel dibattito sullodelsui versanti settentrionali a causa dei cambiamenti climatici, interviene l’aziendadella famiglia Farinetti con quello che definisce il «manifesto-Vigna, dedicato a tutti i vigneron di Langa». Un invito a cambiare il modo di produrre Il ragionamento parte da una considerazione: «Il clima è cambiato, ma non possiamo affermare che iloggi è il nuovo sud. Per fare questo – spiega l’azienda - occorre una sperimentazione scientifica, che giustamente avrebbe senso fare. È legittimo il dibattito aperto dal Consorzio, che ha ben operato in questi anni e che ultimamente ha messo sul piatto modifiche al disciplinare importanti, ...