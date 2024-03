Spesa media delle famiglie a 3mila euro al mese | italiani sempre più poveri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laitaliane rappresenta non solo un indicatore economico fondamentale che merita di essere analizzato in modo approfondito, ma anche un riflesso dei valori,priorità e dello stato generale del benessere sociale all’interno del paese. Oltre a fornire informazioni cruciali sulle abitudini di consumo e sulle tendenze di mercato, lafamiliare rivela molto sulle condizioni socioeconomichestesse e sulla distribuzione della ricchezza all’interno della società. Il periodo in analisi è quello compreso tra il 2021 e il 2023, dove si è notato un cambiamento nei modelli di, mentre la lotta contro la povertà è rimasta una sfida costante e duratura. Crescita della ...