Spara alla nuora e lei si butta dal balcone con la figlia di un anno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nel tentativo di salvarsi dall’aggressione del suocero, una donna di Gioia Tauro si è lanciata daldi casa sua con ladi unin braccio. L’uomo le avevato. La piccola è rimasa illesa, mentre la donna è ricoverata d’urgenza.Leggi anche: Ladri entrano in casa e uccidono a calci il cane che abbaia, la padrona: “Mostri senza pietà” La dinamica dei fatti Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di salvare la vitadonna e a sua. Secondo le prime rilevazioni, sembra che la donna sarebbe sia stata sorpresa nella sua abitazione Gioia Tauro mentre aveva in braccio ladi un. Il suocero si sarebbe introdotto in casa di nascosto e poi le avrebbe puntato contro una pistola, ...