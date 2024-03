Spagna | studentessa in erasmus mostra quanto costa fare la spesa al supermercato | il prezzo è una sorpresa

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 27 marzo 2024)lain? Lo rivela l'influencer su TikTok in un video in cuicosa ha comprato. Dopo un periodo di vacanza in Italia, Manuela Artiolii è tornata indove sta studiando inper l'università. Sui social ha condiviso un video in cui svuota le buste dellando cosa ha comprato eha speso. Ladi solito è nota per essere abbastanza economica rispetto ad altri paesi europei, ma vediamo come è andata questa volta a questache si trova all'estero. A parte l'affitto di un alloggio, infatti, gli studenti che decidono di continuare il loro percorso accademico in un altro paese devono mettere in ...