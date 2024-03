Sony PlayStation vince una causa da 500 milioni di dollari per violazione di brevetto

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha vinto unariguardante ladi un, registrato ovviamente da un’altra società, sfruttato in particolar modo con le console e controller. Questaprevedeva una richiesta di risarcimento di 500di. GamesIndustry ha ricordato che Genuine Enabling Technology ha presentato per la prima volta una denuncia controCorporation nel corso del 2017, chiedendo per l’appunto un risarcimento di mezzo miliardo di. Stando a quanto affermato all’epoca da un avvocato della GET, il colosso giapponese aveva violato il “730”, riguardante in sintesi la gestione “a variazione lenta” degli input dei vari sistemi di controllo. Secondo questa ...

