Sondaggi elettorali Tecné | la fiducia nel governo scende sotto il 40%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Pd cresce al 20,5%,il Movimento 5 Stelle Sono piuttosto positive per il partito di Elly Schlein le ultime rilevazioni di. I suoilo danno al 20,5%, in crescita di due decimali, mentre, al contrario il Movimento 5 Stelledella stessa percentuale ed molto lontano, al 15,6%. Anche nella maggioranza qualcosa si muove, Fratelli d’Italia arretra, anch’essa dello 0,2%, ma Forza d’Italia, chevaluta sempre molto forte, sale dal 9,3% al 9,4%, al contrario della Lega, in discesa al 7,8%. Tra gli altri partiti prevale il segno più, sia Verdi e Sinistra che Italia Viva che +Europa aumentano di un decimale, portandosi rispettivamente al 4,2%, al 3,3% e al 2,8%. ma Azione arretra ed èla soglia di sbarramento delle ...