Sole 24 Ore | nel 2023 l' utile netto sale a 7 | 7 milioni 2

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aldi proventi non ricorrenti l'ebitda è positivo per 27,4di euro, in crescita di 2,3di euro rispetto al valore positivo per 25,1di euro del 2022 (+9,0%), con un'incidenza percentuale sui ricavi in crescita dall'11,9% al 12,7%. Il gruppo destinerà interamente il risultato di esercizio in parte (826.029 euro) a integrale copertura delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo e in parte (6.881.646 euro) al patrimoniocome utili riportati a nuovo. Con l'aggiornamento al 2027 il piano industriale "conferma un progressivo miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari nell'arco di piano, ancorché con uno sviluppo più graduale rispetto al piano-2026". "Le stime contenute nel piano 2024-2027 - spiega la società - , riviste ...