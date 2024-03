Soldi falsi per pagare la cena; nei guai due giovani pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Ieri pomeriggio, 26 marzo, i Carabinieri del comando provinciale di Latina hanno denunciato due persone, di 33 e 21 anni, entrambi residenti a Latina, per il reato di ricettazione e spendita di moneta false in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero pagato alcune spese, nello specifico un rifornimento di carburante ed un pasto in un ristorante del capoluogo, con banconote da 500 e 100 euro, successivamente risultate false.