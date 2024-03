Soffoca per caramella | volontario salva vita al bambino | “Ero lì per caso”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dopo aver mangiato una, ungli hato ladopo che il padre glielo aveva affidato: “Mi trovavo lì per” Quando a volte si dice: “Il destino” oppure “Nel posto giusto ed al momento giusto“. Non potrebbe essere altrimenti per un giovanedi 18 anni che hato letteralmente laad undi 4 anni. Quest’ultimo ha rischiato seriamente di morireto dopo aver mangiato unache gli era finita nella gola. Il tutto si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 marzo, ma la notizia si è diffusa solamente nelle ultime ore....

Legato mani e piedi, soffocato con un cuscino sulla bocca, morto per insufficienza respiratoria acuta. Non è stata, evidentemente, un’overdose di cocaina come si era sospettato all’inizio e come ... (quotidiano)

Andy Africa, misteri nigeriani in cerca d’autore - IN QUESTO MICROCOSMO fatto di garri e strade piene di buche, Soffocato dalla calura e dalla polvere ... Clark Kent e Peter Parker. La passione per le ragazze bianche suggerita dalla celestiale visione ...ilmanifesto

Il mistero Rogosky. Soffocato con il gas - Un buco di almeno due settimane. Non solo. La testa della vittima è avvolta in una busta di plastica collegata a un tubo a sua volta connesso con una bombola di elio, il gas usato per gonfiare i ...ilgiornale

Ruscio provato in carcere. Verso un processo veloce - Il sessantenne, reo confesso, è stato visitato. Sarà in Corte d’Assise il 23 aprile. L’iter giudiziario potrebbe essere rapido. Il legale: "Chiederemo una perizia".lanazione