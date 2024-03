Sms Engineering premiata a Milano come Impresa Top per puntualità verso il settore del credito

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si sono tenute il 21 marzo ale consegne dei Credit Reputation Awards ovvero il riconoscimento di eccellenza per le imprese puntualiil sistema bancario. Il CR Award è premio oggettivo, basato sull’analisi della Centrale Rischi della Banca d’Italia e viene attribuito alle aziende che hanno saputo raggiungere risultati di eccellenza nella affidabilità eildel. La seconda edizione ha visto la premiazione di 90 aziende, da parte di MF Central Risk, provenienti da tutta Italia con un fatturato aggregato totale di € 26 miliardi. Le aziende premiate hanno un fatturato tra i 5 milioni e i 250 milioni di euroclasse dimensionale ed una valutazione compresa tra AAA e BBB investment grade. il Premio “TOP per ...

La transizione 5.0 segna un cambiamento culturale, spostando l’attenzione dalla produttività al benessere delle persone e dell’ambiente, non solo rivoluzionando il modo in cui le aziende producono, ... (ildenaro)

Juniper Research Exposes the billion-dollar drain of Artificial Inflated Traffic (AIT) and SMS Trashing - Juniper Research has unveiled a critical whitepaper detailing the pervasive and insidious issue of Artificially Inflated Traffic (AIT) and ...prnewswire.co.uk

Datacenter Solution Awards: doppia nomination per Sms Engineering col progetto Smart Textile Transition 5.0 - In questo scenario Sms Engineering, si legge in una nota, “ha progettato e sviluppato un IoT Edge intelligente per Smart Textile Transition 5.0 al servizio della Trasformazione Digitale, dell’Ambiente ...ildenaro