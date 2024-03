(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nel settore privato la disciplina delè demandata ad accordi collettivi aziendali che definiscono i giorni in cui i dipendenti lavorano in presenza e quelli in cui lavorano da remoto. Nella PA possibili accordi individuali con il dirigente per tutelare i fragili

Sta facendo discutere il video del consigliere che a Massa si è collega to con la riunione in Comune dal cantiere , mentre lavora . Si tratta del leghista Marco Lunardini, di professione muratore, che ... (ilfattoquotidiano)

Smart working per legge addio, ecco cosa serve dal 1° aprile per continuare il lavoro agile - Nel settore privato la disciplina del lavoro agile è demandata ad accordi collettivi aziendali che definiscono i giorni in cui i dipendenti lavorano in presenza e quelli in cui lavorano da remoto. Nel ...ilsole24ore

I manager puntano ai benefit: auto e Smart working le scelte più apprezzate - Nelle proposte di assunzione di un middle manager rientrano già quindi computer, telefono, buoni pasto, ma anche assicurazione sanitaria o copertura medica privata. Tra i benefit più apprezzati, c’è ...businesspeople

Quanto sono accessibili e Smart le nostre amministrazioni - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore