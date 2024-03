Sky | l’infortunio di Kvaratskhelia non è grave | ma è a rischio contro l’Atalanta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Khvicharientrerà domani a Napoli dopo aver giocato con la Georgia e aver conquistato la qualificazione a Euro 2024. L’attaccante, però, ha subito durante il match un infortunio all’inguine, che non dovrebbe essereSecondo quanto riportato da Sky Sport: Al momento è da considerare aper la sfidadi sabato 30 marzo., doppia gioia e un po’ di ansia. La festa per la storica qualificazione della Georgia agli Europei e l’annuncio dell’imminente paternità. Una serata da ricordare per il georgiano. Il piccolo neo però è quelche lo ha costretto a uscire dal campo poco prima dei calci di rigore ...

Per quanto un infortunio possa farlo, quello di Davide Frattesi porta buone notizie. Le ultime informazioni sui tempi di recuperano rassicura no l’Inter . TEMPISTICHE – Nell’ultima sfida di campionato ... (inter-news)

Arriva qualche aggiornamento sugli eventuali tempi di recupero per Thuram , dopo l’infortunio in Inter-Atletico Madrid. tempi DI recupero ? Andrea Paventi, da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha ... (inter-news)

torna disponibile Ademola Lookman , infortunatosi alla caviglia durante gli impegni in Coppa d’Africa. Secondo Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, il nigeriano sarà arruolabile già per la gara di ... (inter-news)

Kvaratskhelia: "infortunio Forse mi sono stirato". Cosa filtra da SKY - Il giocatore del Napoli ha lasciato il campo da gioco nella sfida di ieri sera contro la Grecia. Il georgiano ha rilasciato alcune dichiarazioni.areanapoli

No Man's Sky, l'aggiornamento Orbital introduce la personalizzazione delle navi e non solo - No Man's Sky si aggiorna ancora una volta e l'update Orbital propone ora la personalizzazione delle navi, nuove Stazioni spaziali e non solo. Vediamo tutti i dettagli.multiplayer

No Man's Sky, ora si esagera: c'è l'Editor di Astronavi nell'enorme update Orbital! - Il virtuoso percorso di sviluppo post-lancio di No Man's Sky prosegue con Orbital, un enorme update gratuito che introduce l'editor di astronavi ...everyeye