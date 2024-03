Sinner racconta l’amicizia con Donnarumma | “Giocavamo a Call of Duty | ora ci sentiamo meno”

La capitana di BJK Cup in un'intervista in TV ha parlato del suo periodo difficile dei mesi scorsi ed ha rivelato che Jannik Sinner le è stato molto vicino e l'ha fatta emozionare.Continua a leggere (fanpage)

Sinner colpisce sotto la cintura suo fisioterapista con la pallina/ Video, incidente nel match con O’Connell - Jannik Sinner colpisce parti intime del suo fisioterapista: il video divertente e doloroso dal Miami Open. Ecco che cosa è successo ...ilsussidiario

Sinner da fondo non si batte: le certezze per puntare al titolo a Miami - Da fondo, a Miami, non c'è giocatore migliore di Jannik Sinner tra gli otto rimasti in corsa ai quarti di finale nel secondo Masters 1000 ...sport.tiscali

Oggi cominciamo dal fondo, da un campo di tennis di Miami, da un incontro speciale che ha visto Yannik Sinner in sedia a rotelle con la racchetta in mano.