Sinner può diventare numero 2 a Miami? Ecco i calcoli e le combinazioni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannike Carlos Alcaraz, ancora loro due. Dopo la semifinale di Indian Wells, in tanti sperano di poter assistere a un rematch nella finale del Masters 1000 di. Ma, come in California, anche in Florida è teoricamente ancora in palio la seconda posizione del ranking mondiale dietro a Novak Djokovic, che invece ha deciso di saltare l’ultimo appuntamento sul cemento nordamericano. Jannik ha avuto la ghiotta chance di superare ‘Carlitos’ due settimane fa, ora – avendo la finale da difendere qui a– il sorpasso è decisamente più complicato. Resta solo una combinazione disponibile affinchè questo avvenga:deve vincere il torneo e Alcaraz deve perdere già nei quarti di finale domani contro Grigor Dimitrov. In caso vittoria sul bulgaro, lo spagnolo di Murcia si assicurerebbe la certezza di rimanere ...