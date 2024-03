Sinner può diventare n 2 del mondo a Miami? Dimitrov ultimo baluardo per sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si sono conclusi agli incontri validi per gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul cemento outdoor della Florida Jannikè tra gli otto tennisti che si contenderanno l’ambito titolo del secondo torneo del Sunshine Double. Tra i qualificati anche lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1), il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.3), il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4), il bulgaro Grigor(testa di serie n.11), il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.22), l’ungherese Fabian Maroszan e il ceco Tomas Machac.affronterà proprio quest’per continuare a portare avanti l’obiettivo il sogno del successo finale. Non sarà un match facile per il 22enne pusterese, al cospetto di un avversario in grande condizione. Di contro, Jannik ...