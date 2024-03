Sinner-Machac oggi | quarti Atp Miami | a che ora e dove vederla in diretta

Un giocatore in crescita. Il ceco Tomas Machac sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner , nei quarti di finale del Masters1000 di Miami. Un tennista da non sottovalutare e in ascesa, con ... (oasport)

Machac-Sinner: guarda la partita in streaming (Miami Open) - Miami Open, quarti di finale: Sinner affronta il tennista ceco Machac ai quarti di finale, guarda la partita in diretta streaming.punto-informatico

La giornata odierna a Miami con l'azzurro nei quarti. Nella notte anche Medvedev-Jarry - Nessuna paura per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo oggi nel Master 1000 di Miami per i quarti di finale. Il numero tre del mondo giocherà non prima delle 15 ora locale, le 20 ora italiana, co ...gazzetta

Jannik Sinner contro Machac per la semifinale a Miami. Mercoledì da spettacolo in Florida - Per dei quarti di finale che cominciano, degli altri che finiscono. Il mercoledì di Miami inaugura il club dei migliori otto per quel che riguarda il tabellone maschile, mentre quello femminile va inv ...oasport