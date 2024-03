Sinner-Machac oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Janniksfiderà Tomasnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il numero due del tabellone è reduce dal successo non scontato ai danni dell’australiano Christopher O’Connell. Il ventitreenne ceco, invece, ha sbarrato la strada piuttosto nettamente all’altro azzurro Matteo Arnaldi. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, con l’altoatesino che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il suo avversario, tuttavia, è da prendere con le pinze su questa superficie e negli ultimi giorni sta mettendo in scena il miglior tennis della sua carriera. Ne sanno qualcosa sia il russo Andrey Rublev sia il veterano scozzese Andy Murray, battuti a sorpresa dal nativo di ...