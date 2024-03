Sinner-Machac a Miami | il video con gli highlights dell’ultima partita

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale all'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, numero 2 del tabellone, supera il ceco Tomas Machac per 6-4, 6-2 in 1h32'. In semifinale, l'altoatesino attende il ... (webmagazine24)

Il ceco, numero 60 al mondo, battuto in due set per 6-4, 6-2 Miami (STATI UNITI) - Jannik Sinner non si ferma e per la terza volta in carriera raggiunge le semifinali del "Miami Open", secondo Atp ... (ilgiornaleditalia)