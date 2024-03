Sinner e Sofia | a Miami è arrivata la proposta di matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 27 marzo 2024), galeotta fu la città di: ladiè inaspettatamentedavanti a tutti. La città diha da sempre e avrà per sempre un ruolo molto speciale, nella vita di Jannik. Sarà che all’Hard Rock Stadium ha sempre giocato ben oltre le sue possibilità, sarà che le sue vibes sono uniche ed inimitabili, fatto sta che la Florida, come ha più volte ammesso in passato, è uno dei suoi posti del cuore. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itE lo sarà ancor di più adesso, visto e considerato che lì il tennista azzurro ha ricevuto la sua primadi. L’altoatesino, come noto, sta insieme a Maria Braccini da almeno un paio d’anni a questa parte. Sono molto discreti e bene ...