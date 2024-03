Sinner cresce alla distanza e si prende la semifinale di Miami | Machac non può nulla

Sinner e tanti altri che lavorano con lui. Repubblica intervista Riccardo Ceccarelli che “allena la mente degli atleti, ma non solo . Medico, classe 1960, ha iniziato 35 anni fa dal motorsport per ... (ilnapolista)

Sinner campione gentiluomo: tutto quello che ha fatto oltre il campo - Jannik è, oltre che il numero 3 del tennis mondiale, anche un campione «di galateo» e lo conferma in ogni match con i suoi comportamenti ...corriere

ATP Miami, Jannik Sinner: “Mi adatto al mio avversario e alla giornata, il bello del tennis è anche questo” - Jannik Sinner ha raggiunto per la quarta volta in carriera i quarti di finale del Masters1000 di Miami. L'altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 l'australiano Christopher ...oasport

Jannik Sinner: “Vagnozzi è uno dei migliori tecnici al mondo. Con lui ho migliorato il mio rovescio” - Un’altra vittoria d’ordinaria amministrazione, un altro quarto di finale 1000 per Jannik Sinner. Come se fosse scontato o naturale, ma in realtà è l’ennesimo grande risultato dell’azzurro, che per il ...ubitennis