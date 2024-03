(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 2 del tabellone, supera il ceco Tomasper 6-4, 6-2 in 1h32'. In, l'altoatesino attende il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, e il cileno Nicolas Jarry, 22esimo giocatore del tabellone di

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 Atp di Miami . L’azzurro, numero 3 del ranking mondiale, ha superato il ceco Tomas Machac , n.60 della classifica Atp, per 6-4 6-2. In semifinale ... (gazzettadelsud)

Sinner inarrestabile: a Miami centra la quarta “semi” del 2024 - Nel quinto gioco Sinner spreca altre due chance di togliere la battuta all’avversario (errore con la risposta di diritto e diritto in rete): Machac ringrazia e sale 3-2. Nel settimo game, però, prima ...sport.tiscali

Sinner batte Machac nei quarti, è in semifinale a Miami - Sinner fa il proprio dovere, tiene il servizio nei successivi 2 turni di battuta e chiude il primo set per 6-4, con un game a zero, dopo 52'. La resistenza di Machac nel secondo set si sfalda nel ...reggiotv

Tennis, Atp Miami: Sinner "vendica" Arnaldi e vola in semifinale - Battuto nettamente Machac che aveva eliminato il sanremese agli ottavi: ora Jarry o Medvedev per l'altoatesino ...sportmediaset.mediaset