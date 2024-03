Sinner batte il ceco Machac e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami

(Di mercoledì 27 marzo 2024) AldiJannikrispetta il pronostico e vince 6-4 6-2 contro ilTomas, sfruttando al massimo un tabellone favorevole che fin qui lo ha opposto soltanto a uno dei primi 50 giocatori della classifica mondiale. Raggiunge la, dove aspetta il vincente tra il cileno Nicolas Jarry e il campione in carica Daniil Medvedev, che lo batté in finale lo scorso anno.

Jannik Sinner passa agevolmente ai quarti del Masters 1000 di Miami, dopo aver eliminato in due set l’australiano Christopher O’Connel con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel corso della gara c’è stato ... (open.online)

Jannik Sinner va ai quarti del Masters 1000 di Miami. Il Tennis ta azzurro, ad oggi numero 3 al mondo, ha battuto agli ottavi l’australiano Christopher O’Connell vincendo in due set con il punteggio ... (ildifforme)

Jannik Sinner non perdona . Il numero tre del mondo batte il ceco Thomas Machac 6-4 6-2 e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami (Florida, cemento outdoor) siglando la ventesima vittoria in ... (sportface)

Sinner batte Machac nei quarti, è in semifinale a Miami - Sinner fa il proprio dovere, tiene il servizio nei successivi 2 turni di battuta e chiude il primo set per 6-4, con un game a zero, dopo 52'. La resistenza di Machac nel secondo set si sfalda nel ...reggiotv

Miami Open 2024, Sinner batte Machac e vola in semifinale! - Jannik Sinner è in semifinale al Master 1000 di Miami: il numero tre al mondo ha battuto il ceco Tomas Machac. Una gara tutto sommato complicata per l’italiano, che soffre l’intraprendenza iniziale ...tag24

Sinner-Machac, la diretta Masters 1000 Miami: a breve si inizia - L’Italia resta presente a Miami con il solo Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo singolare maschile, dopo aver portato tre giocatori negli ottavi. Hanno infatti abbandonato la competizione si ...informazione