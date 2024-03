Si laurea in medicina a 73 anni | È il sogno di una vita | lo avevo promesso a papà

Enzo Fernando Buccoliero, originario di Taranto, si è laurea to in Medicina all'Università Vanvitelli, concludendo il suo percorso di studi dopo 54 anni e tenendo fede a una promessa fatta al padre ... (fanpage)

Si laurea in medicina a 73 anni - Le avversità della vita non lo hanno fermato. E a 73 anni ha coronato il suo sogno, mantenendo la promessa fatta al padre in gioventù: Enzo Fernando Buccoliero si è laurato in medicina e Chirurgia. Ha ...tarantobuonasera

Antonella Capizzi partorisce nella notte e la mattina si laurea con 110 e lode: «La mia Gaia era con me quando mi hanno proclamata» - Una storia dal doppio lieto fine, che è stata incoronata da un bel fiocco rosa per una mamma che, poche ore dopo dal parto, ha dovuto sostenere la tesi della sua seconda laurea.leggo

Napoli, si laurea in medicina e Chirurgia a 73 anni all'Università Vanvitelli - A 73 anni corona il sogno di una vita e si laurea in medicina e Chirurgia dopo 54 anni. Lo aveva promesso al padre prima che morisse, e Enzo Fernando Buccoliero ieri ha dato seguito a questo desiderio ...ilmattino