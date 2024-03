(Di mercoledì 27 marzo 2024) A Santa Maria a Vico, nel Casertano, un 49enne è statodai carabinieri per atti persecutori: per mesi l'uomo hato la donna con avances,e messaggi.

Si infatua di una sua dipendente e la perseguita: 170 telefonate in due giorni, arrestato - A Santa Maria a Vico, nel Casertano, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori: per mesi l'uomo ha perseguitato la donna con avances ...fanpage