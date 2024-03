Si aggirava e rubava nei reparti al Gemelli | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A seguito di alcune denunce raccolte negli uffici del commissariato ‘Monte Mario’ e presso il posto di Polizia ubicato all’interno del Policlinico, è stato predisposto un servizio specifico mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati rappresentati dalle vittime. La sinergia tra il personale del commissariato di Monte Mario e i colleghi del posto di Polizia presente all’interno della struttura medica, che garantiscono una degenza tranquilla ai pazienti e preservano il prezioso servizio del personale medico, ha permesso in poco tempo di risalire all’identità del responsabile di tali condotte e di bloccarlo. Infatti, raccolte le diverse segnalazioni, le descrizioni fornite dalle vittime e dai medici che, in un’occasione, avevano notato un ragazzo aggirarsi senza motivo all’interno di un reparto per poi rovistare all’interno di un carrello, gli agenti, ...