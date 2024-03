Sfruttamento minorile e donne sterilizzate nell' industria dello zucchero Il lato oscuro di Coca Cola e PepsiCo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Archana Ashok Chaure lavora da quando non era nemmeno adolescente nei campiStato del Maharashtra, in India, trasformato ormai in un gigante della produzione di. È una sposa bambina, come se ne vedono molte purtroppo, costretta a sfiancarsi ogni giorno nei campi senza nessuna prospettiva di miglioramento. Non solo, lo scorso inverno si è sottoposta a ciò che migliaia diqui sono obbligate a fare, per non perdere il lavoro: un’isterectomia, l'unico modo per non assentarsi dal lavoro a causa di mestruazioni o disturbi vari. L'alto prezzo del business diChaure è una delle migliaia di, sarebbe meglio dire schiave, che sopportano condizioni disumane per aumentare i già miliardari guadagni delle aziende che vivono sulla ...